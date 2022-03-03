Израиль в украинском тупике

Украинские боевики просто так застрелили гражданина Израиля Романа Бродского, который силился показать им свой паспорт гражданина земли обетованной. Его якобы приняли за чеченского боевика. Израильским властям пока ничего не остаётся, как выразить свою озабоченность. Действительно, у этого государства положение «хуже губернаторского». С одной стороны, Израиль, как член коллективного Запада, просто вынужден тащиться в американском кильватере, особенно после переноса ещё при Дональде Трампе посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в Иерусалим.

Притом что в Израиле, как ни в одной другой стране, прекрасно видели, кто прорвался к власти и идеологическим рычагам на Украине, кто выбрасывает «зиги» и марширует с факелами, для кого «Бандера — отец». Там сильны воспоминания о местных подручных СС, которым немцы поручали самую грязную работу в Бабьем Яру. Трудно совмещать борьбу за предание суду украинского палача «Собибора» Ивана Деменюка и спокойно смотреть на то, как банкир Игорь Коломойский именует себя «жидо-бандеровцем».

В результате Израиль, с одной стороны, не решается на антироссийские санкции, с другой, показным образом солидаризируется с Вашингтоном. А с третьей, понимает, что Украина слишком большая страна, чтобы попытаться быстро вывезти оттуда всю еврейскую общину, которая может оказаться под мстительным ударом озлобленных бегущих боевиков. Наконец, именно Израиль известен своими «профилактическими» карательными акциями возмездия в соседнем Ливане и на земле Палестины.

Кстати, об очень влиятельной еврейской общине на Украине. Считается, что её центром остаётся Днепропетровск, ныне просто город Днепр. Ещё весной ковидного 2020 года после внезапной и таинственной ​смерти Аллы Вебер, вице-президента Mercury и фешен-менеджера ЦУМа, немало было разговоров о том, что её связи на Украине, и в частности, в религиозных днепропетровских кругах, можно было использовать для налаживания более обстоятельного и конструктивного разговора с новой властью в Незалежной.

Все же понимали, что Владимир Зеленский сам выходец из Днепропетровска. И хотя сериал «Слуга народа» удивительно удачно лёг на сердце украинскому обывателю, но община этого города также немало сделала для его продвижения к вершине власти.

Но, как пишут в романах, прошло два года. И вновь появляется информация о том, что к общим российско-украинским переговорам, к их налаживанию может быть привлечён один из крупных олигархов, гражданин России, Израиля и Португалии Роман Абрамович. Как утверждают, его попросил подключиться к процессу достижения взаимопонимания Александр Роднянский — ныне крупный кино- и телепродюсер. А главное — сам выходец с Украины.

Словом, на уровне не слишком афишируемых консультаций работа по налаживанию человеческих контактов с Украиной без ложной патетики и весьма прагматично будет продолжаться по всем возможным направлениям. Ведь, как мудро замечают в Одессе, знать про пирожок и есть пирожок — это две большие разницы.