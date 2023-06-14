Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов Парламент Израиля ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламент Израиля (кнессет) утвердил закон, согласно которому новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получить загранпаспорт (даркон). Вместо него граждане станут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе). Закон вступит в действие с 10 июля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Новый закон таким образом отменяет действие соглашения, заключенного в 2017 году правительством страны и партией Yisrael Beytenu и позволявшего новым израильтянам, получившим гражданство в рамках «закона о возвращении», получить полноценный загранпаспорт. Изменения приняты на фоне мощной волны репатриации из России и Украины, которая началась с февраля 2022 года. Как отмечает телеканал 13tv, порядка 41% россиян, получивших гражданство Израиля, после этого вернулись в Россию.

Новый закон предполагает отказ в выдаче израильского загранпаспорта гражданину страны, не проживающему на ее территории на постоянной основе. Для его получения репатрианту будет необходимо прожить на территории Израиля в течение года и таким образом подтвердить, что страна стала их новым основным местом жительства.

По информации МИД Израиля, за 12 месяцев после начала спецоперации России на Украине в страну въехали 159 100 граждан РФ, из которых 50 900 — репатрианты. В агентстве «Сохнут» в свою очередь сообщают, что в 2022 году репатриировались 70 тысяч человек, что является рекордом за 23 года. Из них порядка 37 тысяч человек приехали из РФ, около 15 тысяч — украинцы, еще две тысячи — белорусы.



Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о том, что следует ввести временный запрет на въезд в страну иностранцам и россиянам, которые долго пробыли за рубежом. Парламентарий отметил, что также следует усилить проверки в связи с участившимися диверсиями и актами терроризма.