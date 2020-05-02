Израильское правительство могло деятельно помочь предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. На такие мысли наталкивают документы, опубликованные Федеральным бюро расследований (ФБР) США в связи с судебным разбирательством по делу бывшего доверенного лица Трампа Роджера Стоуна. В разгар предвыборной гонки, по этим данным, некий собеседник из Иерусалима предложил соратнику тогда ещё кандидата на пост президента помощь с тем, чтобы Трамп не потерпел поражение.

Документы ФБР сильно отредактированы , однако они отражают содержательную часть тех разговоров, которые Стоун вёл с политиками разных уровней накануне голосования в 2016 году. Информацию, собранную в рамках дела о так и не доказанном российском вмешательстве в выборы лидера США, ведомство предоставило для получения ордера на обыск в ходе уголовного расследования против Стоуна.

Документация упоминает сообщения, отправленные соратнику Трампа неким контактным лицом в Иерусалиме.

Роджер, привет из Иерусалима. Есть какой-то прогресс? Он (скорее всего, Трамп. — NEWS.ru) будет побеждён, если мы не вмешаемся. У нас есть критические разведданные. Всё в твоих руках! — написал Стоуну некий представитель Израиля.

Другая часть документации косвенно свидетельствует о встрече Стоуна с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Италии в 2016 году. Несмотря на то что имя и национальность собеседника Стоуна отредактированы, портал The Middle East Eye предполагает , что это был именно Нетаньяху: глава правительства находился с государственным визитом в Риме в конце июня 2016 года.

Стоун был приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытку воспрепятствовать конгрессу в «российском» расследовании и запугивание свидетеля. После наказания бывшего соратника Трампа ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ. Однако это не всё: ему предстоит выплатить штраф в размере $20 тыс.

Роджер Стоун Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Его не преследовали за то, что он встал на сторону президента, как некоторые утверждают. Его преследовали за то, что он покрывал президента, — заявила перед вынесением приговора в этом году судья Эми Берман Джексон.

Бывший приближённый Трампа был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января 2019 года. Сотрудники Мюллера обвинили Стоуна в том, что тот пытался добыть у расследовательской организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб бывшей сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон, в 2016 году она представляла Демократическую партию.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, как известно, выявило попытки единомышленников Трампа в 2016 году связаться с представителями России, но не доказало факт преступного сговора, который, как считалось, мог определить исход президентских выборов.

Отчасти документы, опубликованные ФБР, иллюстрируют любопытство команды Трампа по поводу того, какую именно информацию WikiLeaks собирается обнародовать. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон как-то говорил на допросе представителям ФБР, что он интересовался у Стоуна данными WikiLeaks, потому рассчитывал на большой объём вредоносной информации в адрес демократов.

В том случае, если Израиль действительно предоставил соратникам Трампа некие разведывательные данные четыре года назад, это может послужить ещё одним объяснением, почему администрация 45-го президента США вела политику безапелляционных уступок правительству Нетаньяху все эти годы. Проблема заключается лишь в том, что в США Израиль обладает иммунитетом, чтобы предъявлять ему соответствующие обвинения по поводу выборов 2016 года.