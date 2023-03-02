Израиль уличили в намерении ударить по Ирану на опережение

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицеры израильской армии

Власти Израиля опасаются создания ядерного оружия Ираном, из-за этого они рассматривают возможность удара на опережение по ближневосточной стране, пишет агентство Bloomberg. По данным обозревателей, Тегеран намерен получить российские зенитные ракетные системы С-400. Израиль же рассматривает результаты этой сделки как препятствие для ударов по объектам иранской ядерной программы. В подтверждение своих тезисов издание приводит слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы слишком долго ждали. Могу сказать, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, — говорил Нетаньяху.

Источники в Израиле и США сказали журналистам Bloomberg, что при получении систем С-400 Ираном решение со стороны Тель-Авива может быть принято в ускоренном режиме. Кроме того, в Израиле бытует мнение, согласно которому стоит действовать быстрее: если Тегеран получит системы, возможности для удара сократятся.

Ранее политолог Александр Асафов говорил, что в ближайшее время Ближнему Востоку не грозит ядерный апокалипсис. Однако давление на Тегеран может усилиться, а в будущем возможны атаки на страну с помощью беспилотников, уточнил эксперт.

При этом он отметил, что западные страны могут на какое-то время оставить Иран в покое, чтобы выяснить объемы ядерного арсенала страны. Наличие ядерного оружия дало бы Тегерану кредит безопасности на некоторое время, подчеркнул Асафов.