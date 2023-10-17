Израиль удивил США запросом о финансовой помощи Израиль попросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Израиля обратилось к США с просьбой выделить $10 млрд в качестве чрезвычайной помощи, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. По их словам, запрошенная сумма вызвала удивление в Вашингтоне, так как она значительно превышает объем средств, которые планировалось выделить Украине и Израилю вместе взятым.

Источники подчеркивают, что Белый дом планировал согласовать с конгрессом выделение $2 млрд Израилю и Украине. Однако Тель-Авиву такая сумма кажется недостаточной. Предполагается, что президент США Джо Байден направит законопроект о выделении средств двум державам после того, как будет избран новый спикер палаты представителей. Помимо помощи союзникам, в законопроект также заложены траты на укрепление американо-мексиканской границы.

Обозреватель телеканала ABC News Джон Лайонс ранее заявил, что США демонстрируют разные подходы в оказании поддержки Украине и Израилю. По его словам, Тель-Авив сразу получил реальную помощь в час нужды, в то время как Киев поддерживается американцами «неохотно». Параллельно с выделением крупных финансовых пакетов Тель-Авиву в Конгрессе США все чаще говорят о необходимости прекращения оказания помощи Украине.