Израиль сообщил о запуске более тысячи ракет из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/443b6cc8-b2ec-11eb-8585-96000091f725_660.jpg Фото: Osama Baba/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение прошедших нескольких дней из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. Об этом сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов продолжается уже более 38 часов.

За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и ещё около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора, — заявил Конрикус.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. В городе Лод погиб ребёнок. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 30 человек (в их числе десять детей), более 200 пострадали.

Ранее израильская армия отчиталась о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. По данным пресс-службы армии, убиты глава отдела безопасности военной разведки организации и его заместитель.

Ночью армия Израиля опубликовала видео ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.