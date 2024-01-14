Израиль сообщил о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС планирует совершить нападение на диппредставительство еврейского государства в Швеции при помощи беспилотников, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от имени разведки «Моссад» и Службы общей безопасности (ШАБАК). Там отметили, что Тель-Авив продолжит работу над пресечением противоправных действий группировки.

Благодаря объединенным межведомственным усилиям в Израиле и за рубежом была восстановлена всеобъемлющая картина террористической деятельности ХАМАС, включая <...> информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов и использовании криминальных элементов в Европе, — подчеркнули в канцелярии.

Ранее Нетаньяху по прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы. По его словам, никакие силы не остановят государство от достижения заявленных целей — ни Гаага, ни кто-либо другой.

До этого он заявлял, что ЦАХАЛ со всей силой продолжит военную операцию в секторе Газа. По словам премьера, Израиль намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

Правительство анклава сообщало, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.