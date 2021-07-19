Израиль снова ужесточит коронавирусные ограничения

Израильское правительство вводит 21 июля новые ограничения, связанные с коронавирусом. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отметил, что в стране распространяется мутация коронавируса «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры будут введены для участников массовых мероприятий.

Участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID. Это обязательно, а не рекомендация, — заявил премьер.

Он выразил серьёзную озабоченность распространением мутации и призвал всех израильтян как можно скорее пройти вакцинацию. Беннет отметил её необходимость, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как, по его словам, «образование — главное, что пострадало в прошлом году».

Ранее сообщалось, что израильская компания Bonus BioGroup Ltd разработала препарат от коронавируса на основе стволовых клеток. Они могут успокаивать иммунную систему и таким образом восстанавливать повреждённые ткани. Их берут у здоровых людей и изменяют. На приготовление этого препарата уходит около десяти дней.