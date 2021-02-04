Израиль с весны начнёт открывать границы

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Израиль с марта начнёт открывать границы с другими странами. Местные жители, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции и получившие так называемый зелёный паспорт, смогут путешествовать в зарубежные государства.

При этом израильтянам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты перед вылетом и после посадки, а также им необязательно будет проходить карантин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

Соответствующие договорённости уже достигнуты с Кипром. На сегодняшний день аналогичные переговоры ведутся с Грузией, Сейшельскими Островами, Румынией и Сербией. Ожидается также, что 8 февраля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлён туристический обмен с этим государством.

Израиль — абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37% всех граждан страны, вторую дозу — примерно 21%, — рассказал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Он также выразил уверенность, что к середине 2021 года туристический обмен между государствами будет полностью возобновлён. На текущий день границы Израиля закрыты, исключение составляли лишь гуманитарные рейсы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов. Такое предположение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он добавил, что Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет.