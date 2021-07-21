В Израиле решили разработать глобальный киберщит

Израиль начал разработку глобального кибернетического щита для противодействия киберугрозам в Сети. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет. Его слова приводит ТАСС.

Беннет добавил, что речь идёт об онлайн-защите глобальной сети в реальном времени. В рамках данной инициативы «страны-единомышленники» смогут вместе выявлять угрозы в области кибербезопасности.

Если попытаетесь сражаться в одиночку, проиграете. Если мы будем сражаться вместе, мы победим, — сказал премьер Израиля на конференции Cyber Week в Университете Тель-Авива.

Ранее США, НАТО и Евросоюз обвинили Китай в проведении кибератаки через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft. Члены ЕС решительно осудили действия КНР. В свою очередь НАТО призвало все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и ответственно действовать в области киберпространства. Власти США практически уверены в том, что за этой кибератакой стоят злоумышленники, якобы связанные с Министерством государственной безопасности КНР.

Позднее Китай ответил на обвинения США в кибератаках. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что главным источником кибератак в мире являются Соединённые Штаты.