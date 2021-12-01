Израиль разрешит въезд привитым россиянам со справкой об антителах

Власти Израиля разрешат туристам, вакцинированным «Спутником V», въезжать в страну при предъявлении сертификата о вакцинации и справки, подтверждающей уровень антител. Последняя справка должна быть выдана лабораторией из списка, согласованного с властями Израиля, сообщает РИА Новости.

Впускать туристов в Израиль будут только после официального открытия границ.

Россияне, привитые «Спутником», будут делать тесты на уровень антител в лабораториях в России, которые будут признаны Израилем. Речь идёт о больших сетях. И туристы будут приезжать, если у них будет достаточно антител, то этой справки будет достаточно. Прививка и справка об уровне антител, — рассказал агентству министр туризма еврейского государства Константин Развозов.

Чтобы избежать недоразумений на границе, Израиль готов признать российские серологические тесты. Именно этот вопрос решался на встречах российского Минздрава и израильского Минтуризма в Москве.

Мы укажем список лабораторий, которые работают по специальному протоколу и справки из которых будут признаны в Израиле, — отметил Развозов.

Глава Минтуризма отметил, что в стране ведётся работа по подготовке принятия иностранных туристов, привитых «Спутником V», несмотря на двухнедельный запрет на въезд иностранцев.

Ранее сообщалось, что израильская служба безопасности «Шин-Бет», в числе прочего занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности, начнёт отслеживать геолокацию граждан, заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.