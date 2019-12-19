https://static.news.ru/photo/f23a922e-229f-11ea-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: inaama/instagram.com

Исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне заявил, что разочарован решением о заключении 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, пойманной с гашишем при транзитном перелёте через Россию в Израиль, где наркотик в таком количестве легален.

Он выразил надежду, что девушка сможет вернуться на родину в ближайшее время. Также он понадеялся на сохранение добрых отношений между двумя странами, передаёт «Интерфакс».

Мы надеемся, что Наама Иссахар в ближайшее время сможет вернуться домой, учитывая её возраст, и что она уже девять месяцев находится в российской тюрьме, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к семи годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. Девушка была признана виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере.

19 декабря Мособлсуд оставил приговор без изменения.

Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево, в её багаже был обнаружен гашиш. Ей вменили контрабанду и хранение наркотиков (пункт «в» ч. 2 статьи 229.1 УК и ч. 1 статьи 228 УК).

Защита настаивала на том, что при задержании и первых вопросах были допущены многочисленные нарушения: девушке не предоставили адвоката и переводчика, хотя она не говорит по-русски. Также адвокаты указывали на то, Наама не покидала транзитную зону, а значит, не проходила таможню и не могла провозить контрабанду.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Песков отказался комментировать дело израильтянки Иссахар.