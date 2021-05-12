16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Израиль разбомбил Минфин и Нацбанк в Газе

01:27, 13 мая 2021
Фото: Telegram

Израильская армия продолжает наносить точечные авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры в Газе. Вечером, 12 мая, военные нанесли удары по зданию Минфина и офису Исламского национального банка в городе Газа. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan.

Министерство финансов было уничтожено двумя ракетами с беспилотников. Есть ли погибшие или пострадавшие — неизвестно.

Также 12 мая был уничтожен штаб внутренней безопасности Газы и одно из самых высоких зданий анклава «Аш-Шурук», где находились офисы СМИ и различных коммерческих организаций, магазины и жилые апартаменты. Как минимум три человека погибли в результате атаки на «Аш-Шурук».

Это было частью продолжающейся агрессии в секторе Газа. Израильские самолёты продолжают бомбить жилые дома и башни, в которых размещаются учреждения и офисы средств массовой информации, — сказано в заявлении МВД Палестины.

Ранее в израильском городе Бат-Ям в центральной части страны десятки представителей местной молодёжи устроили марш и начали громить арабские магазины.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео