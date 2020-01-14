https://static.news.ru/photo/542433bc-36fc-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 января указал западным странам на необходимость незамедлительно запустить в ООН механизм автоматических санкций в отношении Тегерана.

Мы точно знаем, что происходит с иранской ядерной программой. Иран рассчитывает получить ядерное оружие. Но Израиль этого не допустит. Призываю лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций в ООН, — цитирует политика ТАСС.

Как писал NEWS.ru, США введут дополнительные санкции против Ирана. Часть из них коснётся 17 сталелитейных производств страны. Отмечается, что под ограничения попадут восемь высокопоставленных чиновников из металлургической сферы. Также санкции будут включать действия против секретаря Верховного национального совета Ирана и командующего силами «Басидж».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможной отмене санкций против Тегерана. Для этого страна должна выполнить все условия Вашингтона.