Израиль призвал не допустить появление у Ирана ядерного оружия

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Мировое сообщество должно объединиться с тем, чтобы предотвратить появление у Ирана баллистических ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ходе переговоров в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном Нетаньяху сказал, что если Иран не остановить, он вооружится межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, которые могут быть нацелены на Европу и Америку.

До тех пор, пока Иран упорствует в своих опасных попытках создать ядерное оружие и средства его доставки, мы не должны возвращаться к обычным делам с Ираном. Мы все во всём мире должны объединиться, чтобы предотвратить эту серьёзную угрозу, — цитирует главу Израиля ТАСС.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов выступил с заявлением, что еврейское государство дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке больше, чем его противник Иран. Глава российской дипмиссии осудил внешнюю политику страны своего пребывания, но и попытался защитить Тегеран и лояльные ему шиитские военно-политические организации.

Как писал NEWS.ru, иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта.

Большинство депутатов высказались в поддержку проекта, который подразумевает производство и накопление 120 кг урана с уровнем обогащения 20% в год. Кроме того, предполагается производить не менее 500 кг низкообогащённого урана.