Израиль прекратил «жевать сопли»: теперь они грозят атомной бомбой

Фото: IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

Еще вчера мало кому известный за границами Израиля министр по делам Иерусалима и наследию мгновенно стал звездой мировых публикаций. Амахал Элияху, отвечая на вопрос журналиста, допустил применение против сектора Газа атомной бомбы. Естественно, его тут же с ходу дезавуировали все — от премьера Нетаньяху до лидера израильской оппозиции. Для израильских политиков эта тема табу. Но, как говорится, слово не воробей. И нам важна не сама угроза потерявшего моральные берега чиновника. Она вряд ли осуществима в нынешних условиях зачистки Газы. А новое косвенное подтверждение наличия у руководства «земли обетованной» такой возможности. Если нет ядерной бомбы, то нечего и угрожать. И тем более так резко реагировать на высказывание министра.

Голда Меир в карман за словом не лезла

В далеких 70-х легендарная лидерша Израиля также решила не «жевать сопли» и на аналогичный журналистский вопрос ответила еще яростнее: «У нас нет ядерного оружия, но если возникнет необходимость, мы его применим!» С тех пор мир и гадает, можно ли считать Израиль ядерной державой или нет. Хотя большинство сходится на том, что, несмотря на нежелание израильтян давать на подобные вопросы конкретный ответ, ядерное оружие у еврейского государства существует.

Причем занялись в Израиле этим проектом раньше, чем такие ядерные державы, как Индия, Пакистана или КНДР. И, скорее всего, главную роль в приобщении израильтян к оружию массового поражения сыграли не их американские покровители, а французы, стремившиеся таким образом поднять свой престиж в мире. Американцы в вопросе распространения таких технологий были куда щепетильнее.

И в 1964 году в израильском местечке Димон был построен передовой по тем временам реактор, позволявший осуществлять деление плутония.

Подвиг Мордехая Вануну

Фактически единственным документально зафиксированным доказательством наличия у израильтян Н-оружия можно считать данные, обнародованные физиком Вануну, который десять лет проработал в местном ядерном центре. Утверждают, что его уволили. И, потрясенный такой несправедливостью, Мордехай сделал несколько снимков внутри центра и отправился в эмиграцию. Где и начал разоблачать ядерные проекты Израиля, став мировой звездой СМИ. Его даже хотели выдвинуть на Нобелевскую премию.

Но тогда МОССАД действовал куда энергичнее и результативнее, чем в начале нынешней операции ХАМАС. И Вануну был возвращен тайными путями на родину, где получил 18 лет заключения. Тем не менее с тех пор Израиль неофициально считают ядерной державой. Какие бы отговорки ни звучали из Тель-Авива. Так что и нынешнее неосторожное заявление министра Элияху вписывается в такую логическую цепочку.

Фото: IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

Так сколько ядерных зарядов у Израиля

По некоторым подсчетам, у Израиля может быть от 60 до 200 зарядов. Разного вида и мощности. Но сам разброс оценок лишний раз показывает их приблизительность. В Израиле хранят свои ядерные секреты надежно. Известно только, что страна обладает разного класса носителями, способными доставить ядерные заряды к цели: на вооружении Израиля есть баллистические ракеты и американские самолеты F-15.

В частности, разработана ракета «Иерихон 3», радиус действия которой оценивается в 6,5 тыс. км. Иными словами, она вполне может поразить Иран. И, как хорошо известно, именно такая угроза поставила перед иранскими властями вопрос о создании собственного ядерного оружия. Вот только против Ирана были введены самые разнообразные санкции, призванные помешать осуществлению его ядерной программы, а вот против Израиля нет.

Читайте также:

США и ЕС взрастили из Китая монстра, который может их «сожрать»

США могут скоро развалиться на отдельные штаты: начался закат авторитетов

Почему России не стоит полагаться на Китай: нам надо самим делать самолеты