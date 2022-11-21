Израиль предупредил об атаке Ирана на ЧМ–2022 по футболу в Катаре Глава военной разведки Израиля сообщил о готовящейся атаке Ирана на ЧМ–2022 в Катаре

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива заявил, что Иран готовит нападение на чемпионат мира по футболу в Катаре. По его словам, единственное, что сдерживает Тегеран от молниеносной атаки, — потенциальная реакция хозяев турнира в Дохе, передает The Times of Israel.

Халива сослался на нестабильность в Иране на фоне протестов. По его мнению, в погоне за сохранение места у власти и режима руководство страны способно начать агрессию в регионе.

Число погибших, нападки на национальные символы — это очень беспокоит режим, особенно в сочетании с санкциями, существующим международным давлением и сложной экономической ситуацией, — объяснил Халива.

Генерал предположил, что при этом сейчас реальной угрозы падению режима в Иране нет. Говоря о возможной атаке на ЧМ-2022, он отметил, что по мере усиления давления на Иран (имеются в виду санкции, которые ввели западные страны), в том числе внутреннего давления, ответ Ирана становится «гораздо более агрессивным, поэтому следует ожидать гораздо более агрессивных ответов не только в регионе, но и в мире».

В свою очередь глава Минобороны Израиля Бенни Ганц согласился с выводами Халивы. Он отметил, что Тегеран ищет возможности расширить нестабильность в регионе, а чемпионат мира, вероятно, будет «одним из тех событий, на которых он пытается ее вызвать».

Протесты и беспорядки в Иране проходят с сентября. Они охватили 16 из 31 провинции страны и как минимум 46 населенных пунктов, в которых продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Так, 26 сентября в результате беспорядков число погибших в ИРИ превысило 40 человек, среди них и представители сил правопорядка из организации «Басидж». Причиной протестов стала смерть 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита до смерти в отделении полиции из-за «неправильного» ношения хиджаба.