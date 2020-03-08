Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что мир охвачен глобальной пандемией. Он заявил, что обсудил ситуацию по коронавирусу со всеми мировыми лидерами и предложил им поучаствовать в телефонной конференции по этой теме.
У Израиля есть что предложить и есть что запросить, мы в хорошем положении, — заявил Нетаньяху.
Он заверил, что власти страны контролируют ситуацию с коронавирусом. Нетаньяху подчеркнул, что она является лучшей «по сравнению со всеми западными странами». Политик призвал граждан избегать паники и ориентироваться только на официальные сообщения властей.
Я призываю общественность остерегаться заведомо ложных сообщений о коронавирусе в Израиле, — отметил Нетаньяху.
Всего в стране зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших находится в тяжёлом состоянии. Власти объявили обязательный карантин для вернувшихся из ряда стран Европы и Азии, а также для тех, кто контактировал с заразившимися,
NEWS.ru писал, что власти Израиля выделят $1,2 млрд для помощи внутри страны компаниям, которые пострадали от коронавируса.
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