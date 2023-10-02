Израиль потребовал от Канады опубликовать список проживающих там нацистов

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Антифашистское движение Израиля потребовало от властей Канады опубликовать список нацистских преступников из подразделения СС «Галичина», которые проживали там после Второй мировой войны, сообщил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров. По его словам, ныне живущих в этой стране нацистов нужно предать суду.

Израильское антифашистское движение требует от властей Канады не только обнародовать список всех фашистов, осевших в Канаде, которые воевали на стороне Гитлера в подразделении СС «Галичина», но и предать их суду, так как их преступления никогда не теряют своего срока давности, — сказал Тапиров.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

В итоге спикеру палаты общин канадского парламента Энтони Роте, который пригласил ветерана, пришлось уйти в отставку. А сам Хунка пожаловался, что будет вынужден бежать в Южную Америку из-за возможного уголовного преследования.