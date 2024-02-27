Израиль поможет Украине отражать ракетные удары Эрдан: Израиль хочет передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах

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Израиль в настоящее время работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель еврейского государства в международной организации Гилад Эрдан. Он также рассказал о том, что в первые недели конфликта Тель-Авив направил Киеву более 100 тонн гуманитарного оборудования и что сотни украинцев прошли лечение в больницах страны.

Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения" для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников, — сказал Эрдан.

Израильский дипломат также выступил с заявлением о том, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на Украине.

Ранее сенат Конгресса США поддержал в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов, причем из этой версии законопроекта были исключены положения о выделении средств на защиту границ США на юге. Теперь ему предстоит пройти окончательное рассмотрение. Следующим этапом будет палата представителей конгресса.

До этого пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине не прошел первое процедурное голосование в сенате Конгресса США. Он предполагал ужесточение мер контроля на южной границе государства.