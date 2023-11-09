Израиль помог Бразилии предотвратить теракт «Хезболлы»

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Ливанская шиитская партия «Хезболла» планировала совершить теракт в Бразилии, сообщила РИА Новости канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Представители министра уточнили, что служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить атаку.

Сторонники вооруженного крыла готовились совершить нападение на еврейские объекты в южноамериканской стране, но не успели. Руководство Моссад выразило благодарность бразильским коллегам за успешную поимку членов движения.

Бразильские службы безопасности вместе с Моссад и партнерами в израильском сообществе в сфере безопасности, а также другими международными органами безопасности и правоохранительными органами предотвратили террористическую атаку в Бразилии, которая была спланирована террористической организацией «Хезболлах» под руководством и при финансировании иранского режима. Это была обширная сеть, действовавшая в других странах, — отметила канцелярия министра.

Ранее Биньямин Нетаньяху предостерег движение «Хезболла» от вступления в полномасштабный конфликт. Он заявил, что подобное решение станет роковой ошибкой для организации. Премьер-министр пообещал решительно ответить на любую атаку со стороны Ливана, по его словам, уже было уничтожено много целей и боевиков в ходе обменов ударами.