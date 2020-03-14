https://static.news.ru/photo/3df7df48-6637-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль начнёт применять антитеррористические технологии в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении.

Заявление премьера транслировали все местные телеканалы.

Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором, — сказал Нетаньяху.

В стране закрыты кафе, рестораны, спортклубы, магазины и школы. Работать в обычном режиме будут только аптеки и продовольственные магазины. Сколько это продлится, неизвестно, сказал премьер.

Для туристов действует двухнедельный карантин. Приехать в Израиль можно только при условии, что туристам есть, где отсидеться. К тому же туристы, которые сейчас находятся в Израиле, не могут уехать, а потом вернуться. На данный момент число заболевших в стране составляет 193 человека, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое российских туристов, прилетевших в Тель-Авив из Москвы, оказались заражены коронавирусом, передаёт ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав. Оба пациента попали в страну в составе организованной тургруппы.