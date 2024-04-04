Израиль ответил Ирану на угрозы отомстить за атаку на посольство Нетаньяху: Израиль готов ответить на любое причинение ущерба со стороны Ирана

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Израиль в состоянии ответить на любое причинение ущерба, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседания военно-политического кабинета министров. Так он прокомментировал угрозы Тегерана отомстить за удар по иранскому консульству в Дамаске.

Израильский политик подчеркнул, что Иран много лет работал против Израиля и напрямую, и через своих эмиссаров. Поэтому Тель-Авив отвечал Тегерану и в обороне, и в нападении.

Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать по простому принципу — мы причиним вред любому, кто причинит нам вред или планирует это сделать, — заявил Нетаньяху.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин допустил, что Иран может нанести по Израилю комбинированный удар ракетами и дронами. По его словам, БПЛА вскроют и перегрузят средства израильской ПВО, а баллистическими ракетами Иран, скорее всего, решит огневые задачи. Суконкин напомнил, что Иран имеет крылатые и баллистические ракеты, но информация об их количестве закрыта.

Эксперт также не стал исключать, что Северная Корея может передать Ирану ядерное оружие для удара по Израилю. По мнению Суконкина, в теории даже израильскую систему ПВО «Железный купол» можно перегрузить, чтобы она пропустила запущенную в ее сторону ядерную ракету.