Израиль отреагировал на грядущий приезд делегации ХАМАС в Россию Постпред Израиля в ООН возмутился планами приезда делегации ХАМАС в Россию

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил недовольство в связи с планируемым визитом в Россию делегации радикального палестинского движения ХАМАС. В ходе выступления в Генеральной Ассамблее он указал, что Москва — одно из немногих мест, где регулярно встречают представителей группировки.

На этой неделе Россия примет в Москве делегацию ХАМАС. И это произойдет не в первый раз. Россия — одно из немногих мест за пределами Ближнего Востока, где террористов ХАМАС <...> встречают с красной ковровой дорожкой даже после 7 октября [2023 года], — сказал Эрдан.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что с 29 февраля по 1-2 марта в Москве будет проведена межпалестинская встреча.

До этого лидер парламентской оппозиции Израиля Яир Лапид заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией в свете позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа. В интервью порталу «Вести» политик сказал, что РФ «однозначно» встала на сторону палестинской радикальной группировки. По его мнению, это выражается в публичных заявлениях российских официальных лиц и приемах делегации ХАМАС.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указывал, что всемирная организация поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом он отметил, что сама ООН не вовлечена в подобные мероприятия.