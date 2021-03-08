Израиль открывает границы для въезда иностранцев в исключительных случаях

https://static.news.ru/photo/61758676-7fe2-11eb-a025-96000091f725_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Власти Израиля разрешили въезд иностранным гражданам в исключительных случаях при соблюдении ряда условий.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны, все желающие прибыть в страну должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса. После заполнения формы иностранцы должны получить разрешение на въезд в страну, отмечается в сообщении.

Въезд иностранцев в Израиль будет разрешён в исключительных случаях, — говорится в сообщении.

Также обязательным условием для посадки в самолёт остаётся наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72-х часов до вылета. По прибытии иностранные граждане должны будут соблюдать двухнедельную изоляцию. Обойтись без изоляции можно, если предоставить свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что европейские страны могут начать выдавать визы российским гражданам уже предстоящим летом. По его словам, такие надежды озвучивают представители объединения за рубежом, которые есть практически во всех государствах Европы. При этом, некоторые страны Евросоюза готовы открывать границы для россиян уже сейчас. В числе таких государств, в частности, Греция, писал NEWS.ru.