Израиль откроет границы для привитых туристов

https://static.news.ru/photo/f4d3a562-d1de-11eb-9ff4-96000091f725_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные туристы, получившие прививку от коронавируса, смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима, — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин власти опубликуют позднее.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза решили открыть границы для граждан США. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Указано, что Совет обновил список стран, специальных европейских районов и других образований, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. Ограничения постепенно будут сниматься с 18 июня. В Европу смогут въехать жители Австралии, Албании, Израиля, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая, Южной Кореи, Северной Македонии, Руанды, Ливана. Для россиян въезд в Европу по-прежнему под запретом.

Европейские власти подчеркнули, что границы для КНР откроются лишь тогда, когда республика откроет границы для ЕС.