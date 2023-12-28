Израиль отказался возвращать посла в Турцию до ухода Эрдогана

Фото: IMAGO/Tatiana Bolari/Eurokinis

Реджеп Тайип Эрдоган

Посол Израиля не вернется в Турцию, пока президентом этой страны остается Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава израильского МИД Эли Коэн в эфире радио «Решет Бет». Он счел правильным решение отозвать израильского посла, передает портал «Детали».

Эрдоган неблагодарен. В феврале прошлого года мы оказали помощь Турции [после мощного землетрясения], даже открыли там полевой госпиталь. Мы видим безответственное поведение Эрдогана, солидаризирующегося с членами ХАМАС, которых канцлер [Германии Олаф] Шольц назвал новыми нацистами, — сказал Коэн.

Накануне Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, боевые действия в секторе Газа сопоставимы с деяниями нацистов. Турецкий лидер подчеркнул, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер. По его словам, в отличие от Запада у Турции нет долгов перед Израилем.

До этого Эрдоган заявил, что Израиль пытается оправдать операцию в секторе Газа через дезинформацию. Президент Турции высказал мнение, что еврейское государство действует по примеру США, которые в 2003 году использовали для вторжения в Ирак ложный предлог о наличии у Багдада оружия массового уничтожения.