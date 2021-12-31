Израиль осудил марш националистов Украины

Посольство Израиля осудило украинский марш националистов в честь Бандеры
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:45, 02 января 2022
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, состоявшийся 1 января в Киеве. Израильские дипломаты в Facebook заявили, что мероприятие осквернило память жертв холокоста
Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине, — отметили в дипмиссии.
Израильские дипломаты потребовали от властей Украины тщательно расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время мероприятия. Акция в Киеве прошла без происшествий.
Ранее стало известно, что украинские националисты устроили факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Участники акции прошлись колонной по центру столицы в сопровождении полицейских. Мероприятие завершилось перед зданием офиса украинского президента.