Израиль осудил марш националистов Украины

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Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, состоявшийся 1 января в Киеве. Израильские дипломаты в Facebook заявили, что мероприятие осквернило память жертв холокоста

Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста на Украине, — отметили в дипмиссии.

Израильские дипломаты потребовали от властей Украины тщательно расследовать антисемитские проявления, которые имели место во время мероприятия. Акция в Киеве прошла без происшествий.

Ранее стало известно, что украинские националисты устроили факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Участники акции прошлись колонной по центру столицы в сопровождении полицейских. Мероприятие завершилось перед зданием офиса украинского президента.