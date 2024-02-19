Израиль объявил президента Бразилии персоной нон-грата

Фото: Yuri Murakami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лула да Силва

Президент Бразилии Лула да Силва является нежелательной персоной в Израиле, объявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац во время беседы с бразильским послом. По данным газеты Yedioth Ahronoth, причиной послужило сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое бразильский лидер сделал, комментируя войну в сектора Газа.

Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится, — приводит газета слова министра.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь полной победы над радикальным движением ХАМАС. По словам политика, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. Нетаньяху подчеркнул, что израильские военные к настоящему времени «разрушили три четверти батальонов ХАМАС» в Газе. Кроме того, Израиль не согласится на международный диктат, пытающийся навязать ему палестинское государство, резюмировал глава правительства Израиля.

При этом в самой Палестине ранее заявили, что страны не должны для признания государства обращаться за разрешением к нынешнему израильскому правительству. Там отметили, что этого не требуется ни с политической, ни с юридической точек зрения. В анклаве подчеркнули, что глава израильского кабмина активно мешает созданию государства.