Израиль объяснил причину авиаударов по сектору Газа

Вооружённые силы Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракет из палестинского анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Ранее ХАМАС выпустил в сторону Израиля две ракеты, которые упали в море рядом с Тель-Авивом. Согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.

В ответ истребители, вертолёты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, — приводится сообщение военных.

В военном ведомстве Израиля подчеркнули, что возлагают на ХАМАС всю ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы.

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае 2021 года после того, как Израиль стал выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. После взаимных ракетных ударов стороны договорились о прекращении огня.

Накануне Иран смоделировал нападение на ядерную инфраструктуру Израиля в ходе последних военных учений. В качестве цели использовался макет плутониевого реактора в Димоне.