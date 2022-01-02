Израиль объяснил причину авиаударов по сектору Газа
ЦАХАЛ нанёс авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по Израилю
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:16, 02 января 2022
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Вооружённые силы Израиля нанесли удар по военным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракет из палестинского анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Ранее ХАМАС выпустил в сторону Израиля две ракеты, которые упали в море рядом с Тель-Авивом. Согласно существующему протоколу, сирены воздушной тревоги не активировались и перехват не производился.
В ответ истребители, вертолёты и танки израильской армии нанесли удар по цеху по производству ракет и военным постам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, — приводится сообщение военных.
В военном ведомстве Израиля подчеркнули, что возлагают на ХАМАС всю ответственность за происходящее в секторе Газа и исходящие с его территории угрозы.
Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае 2021 года после того, как Израиль стал выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. После взаимных ракетных ударов стороны договорились о прекращении огня.
Накануне Иран смоделировал нападение на ядерную инфраструктуру Израиля в ходе последних военных учений. В качестве цели использовался макет плутониевого реактора в Димоне.