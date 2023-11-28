Генеральная Ассамблея (ГА) ООН год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, подобное можно расценивать как проявление антисемитизма, заявила представитель постпредства еврейского государства при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали в ходе выступления на пленарном заседании по Палестине. Она подчеркнула, что Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».
Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль и вместе с тем сохраняют молчание в свете ужасных преступлений, совершенных террористами ХАМАС. Это классическое определение двойных стандартов и антисемитизма. <...> Мы будем призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также будем призывать к прекращению циничной кампании ООН против Израиля, — сказала дипломат.
Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».
Также израильский постпред обвинил заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в политике двойных стандартов и «намеренной слепоте». Эрдан добавил, что именно эти действия Гриффитса способствовали превращению сектора Газа в «машину террора».