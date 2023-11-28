Израиль обвинил Генассамблею ООН в антисемитизме

Фото: Evan Schneider/UN Photo/Global Look Press

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, подобное можно расценивать как проявление антисемитизма, заявила представитель постпредства еврейского государства при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали в ходе выступления на пленарном заседании по Палестине. Она подчеркнула, что Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».

Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль и вместе с тем сохраняют молчание в свете ужасных преступлений, совершенных террористами ХАМАС. Это классическое определение двойных стандартов и антисемитизма. <...> Мы будем призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также будем призывать к прекращению циничной кампании ООН против Израиля, — сказала дипломат.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».

Также израильский постпред обвинил заместителя генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в политике двойных стандартов и «намеренной слепоте». Эрдан добавил, что именно эти действия Гриффитса способствовали превращению сектора Газа в «машину террора».