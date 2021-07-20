Израиль обвинил американскую компанию в антисемитизме из-за мороженого

Власти Израиля отреагировали на заявление американской компании Ben & Jerry's, которая отказалась поставлять мороженое на территорию еврейского государства. Фирму обвинили в антисемитизме. Об этом сообщает BBC.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Ранее компания Ben & Jerry's сообщила, что прекратит продажу мороженого на «оккупированной палестинской территории», так как это несовместимо с её ценностями.
До этого президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. По его мнению, антисемитизм в том или ином виде есть везде. Он отметил, что вопрос лишь в том, какие есть законы и политическая воля, направленные на борьбу с ним. Гольдшмидт сказал, что самыми напряжёнными местами в Европе остаются Франция, Бельгия и Польша.