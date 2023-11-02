Израиль обстрелял машину скорой помощи Красного Полумесяца Красный Полумесяц: Израиль открыл огонь по машине скорой помощи в Палестине

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла автомобиль скорой помощи в секторе Газа, сообщил палестинский Красный Полумесяц на своей странице в Twitter (Х). В результате нападения ранения получили несколько медиков.

Израильские силы открыли огонь по машине скорой помощи палестинского Красного Полумесяца в то время, как ее команда выполняла свою гуманитарную миссию по транспортировке <...> раненых <...> в секторе Газа, — говорится в публикации

Ранее Министерство здравоохранения Палестины обвинило Израиль в атаке на больницу для онкобольных в секторе Газа. Турецкая больница, по которой нанесла удар ЦАХАЛ, является единственным специализированным медучреждением в анклаве. По информации ведомства, пациенты испытали сильное волнение и страх из-за обстрелов.

Накануне сообщалось об обстреле больницы «Аль-Кудс», расположенной в северной части сектора Газа. Некоторое время назад власти Израиля требовали от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать пациентов из медучреждения. В свою очередь представители КП отмечали, что в здании укрываются свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно, подчеркнули в организации.