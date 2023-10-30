Израиль обратился к Катару по вопросу освобождения заложников Axios: глава СОССАДа обсудил в Катаре посредничество в освобождении заложников

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Глава Службы внешней разведки Израиля МОССАД Давид Барнеа обсудил с властями Катара вопрос посредничества этой страны в освобождении заложников из сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным журналистов, поездка состоялась в минувшие выходные.

Как пишет издание, в плену ХАМАС, согласно данным разведки Израиля, находятся более чем 235 израильских и иностранных граждан. Отмечается, что Катар в настоящее время является главным посредником между Тель-Авивом и палестинскими боевиками по вопросу освобождения заложников.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что власти Израиля убеждают Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря беженцев из сектора Газа. Он сослался на слова источника, согласно которым Каир может согласиться на размещение примерно миллиона палестинцев.

При этом израильское правительство приняло решение о закрытии катарского телеканала Al Jazeera в Израиле. Официальные лица убеждены, что этот телеканал отстаивает интересы палестинского движения ХАМАС. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкена обратился к коллеге из Катара, шейху Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани, с просьбой, чтобы катарский канал смягчил риторику по поводу палестино-израильского конфликта.