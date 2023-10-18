«Израиль неуиноуен»: Коц отреагировал на слова Байдена о больнице в Газе Военкор Коц: Байден быстро нашел виновных в ударе по больнице в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале высмеял заявление президента США Джо Байдена о невиновности Израиля в ракетном ударе по госпиталю в секторе Газа. Американский лидер сообщил, что на основании того, что он видел, обстрел совершила «другая команда».

Приехал Байден и во всем разобрался. Израиль неуиноуен, — написал военкор.

Байден прилетел в Израиль с визитом 18 октября. Он заявил, что удар по больнице могли нанести именно члены группировки ХАМАС, а также пообещал Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в начале встречи с американским лидером не упомянул о ракетном обстреле госпиталя.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви возложил ответственность за удар по баптистской клинике «Аль-Ахли» в Газе на членов палестинской группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

Перед этим Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, где, как утверждается, двое участников ХАМАС обсуждают удар по больнице. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал группировке «Исламский джихад».