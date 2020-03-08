https://static.news.ru/photo/e02e67c2-616f-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны рассматривают возможность ввести обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы или возвращающихся в страну.

Мы решили, что если мы будем вводить дополнительные меры, то это будет касаться всех стран мира вообще. Мы не говорим о полном закрытии всех пунктов пропуска, просто обязательный карантин будет введен для всех, — заявил Нетаньяху.

По его словам, решение по этому вопросу будет принято 9 марта, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация с развитием COVID-19 находится под контролем в стране. Нетаньяху заявил, что её можно назвать «наилучшей» в сравнении с другими западными странами.

Всего на территории Израиля коронавирус диагностирован у 25 человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

NEWS.ru писал, что Нетаньяху предложил провести мировую телефонную конференцию по коронавирусу.