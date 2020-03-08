Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны рассматривают возможность ввести обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы или возвращающихся в страну.
Мы решили, что если мы будем вводить дополнительные меры, то это будет касаться всех стран мира вообще. Мы не говорим о полном закрытии всех пунктов пропуска, просто обязательный карантин будет введен для всех, — заявил Нетаньяху.
По его словам, решение по этому вопросу будет принято 9 марта,
Он подчеркнул, что ситуация с развитием COVID-19 находится под контролем в стране. Нетаньяху заявил, что её можно назвать «наилучшей» в сравнении с другими западными странами.
Всего на территории Израиля коронавирус диагностирован у 25 человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
NEWS.ru писал, что Нетаньяху предложил провести мировую телефонную конференцию по коронавирусу.
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