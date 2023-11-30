Израиль может объявить обратную эвакуацию в Газе CNN: Израиль может объявить об эвакуации населения Газы на север анклава

Фото: Mohammed Alaswad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль и США обсуждают возможность перемещения гражданских лиц, эвакуированных на юг сектора Газа, обратно на север анклава, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Причиной таких действий называют желание уменьшить число жертв среди мирного населения сектора.

Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают с израильскими коллегами, как защитить тысячи мирных жителей, бежавших с севера в южную часть Газы, если Израиль решит нанести удар по этому району, — говорится в сообщении.

При этом СМИ отмечает, что большая часть севера Газы уничтожена в результате боевых действий и авиаударов Израиля.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа после того, как нынешний этап возвращения заложников будет исчерпан. Он подчеркнул, что страна будет вести борьбу с ХАМАС до победы. В свою очередь израильский посол в России Александр Бен Цви подчеркнул, что власти прилагают все усилия для освобождения заложников палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа, в том числе и россиян. По его словам, Тель-Авив находится в постоянном контакте с российским дипломатическим ведомством.