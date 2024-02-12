Израиль лишился нидерландских запчастей для F-35 из-за атак на Газу Суд в Нидерландах запретил передавать Израилю запчасти для F-35

Фото: defense.gov

F-35

Апелляционный суд Нидерландов запретил экспорт запчастей для истребителей F-35 Израилю из-за нанесения ударов по сектору Газа, сообщает информационное агентство Reuters. По его данным, правительство страны должно выполнить требование суда в течение недели. При этом властям Нидерландов не было предоставлено право на неисполнение решения суда до подачи апелляции.

Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые запчасти для F-35 используются в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, — заявили в нидерландском суде.

Отмечается, что инициаторами судебных разбирательств выступили правозащитные организации, в том числе филиал организации Oxfam, борющейся с бедностью. Суд низшей инстанции встал на сторону государства и разрешил экспорт запчастей к военным самолетам, однако апелляционный суд отменил это решение. Отмечается, что с момента начала операции в Газе Израиль получал как минимум одну партию запчастей от Нидерландов.

Как сообщалось ранее, более 100 человек погибли в результате бомбардировки города Рафах, расположенного в секторе Газа. По неофициальным данным, армия Израиля нанесла свыше 50 ударов по городу за несколько часов.