Израиль просит поддержку у РФ: как Захарова поставила на место Тель-Авив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Тель-Авив ожидает от Москвы осуждения атаки Ирана по израильской территории в ночь на 14 апреля, однако представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти настойчивые просьбы. Как и почему российский дипломат отказала Израилю, при чем здесь Украина?

Что Захарова сказала Израилю

Захарова в ответ на запрос Тель-Авива напомнила, что Израиль активно поддерживал украинские власти, а также не осуждал удары по приграничным российским городам.

«Симона [Гальперин], напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых , в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

14 апреля посол Израиля в РФ Гальперин заявила РИА Новости о надежде, что Москва осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

«Мы ожидаем от наших российских коллег осуждения беспрецедентной иранской атаки по территории Израиля, а также надеемся на противодействие со стороны России попыткам Ирана дестабилизировать регион», — сказала посол.

По ее словам, «российские коллеги достаточно хорошо осведомлены о характере иранской атаки».

Что известно об атаке Ирана по Израилю

Представители ЦАХАЛ (армии Израиля) сообщили, что Иран и его союзники в Ираке, Ливане и Сирии запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Кроме того, бойцы ливанского исламского движения «Хезболла» сообщили, что выпустили десятки ракет по израильским казармам. В Израиле объявили, что сбито было 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и большая часть из 120 баллистических ракет.

Как пишет политолог Олег Царев, обстрел юга Израиля велся баллистическими ракетами «Хайбар», которые имеют дальность полета 2000 км и несут боеголовку весом до 1,5 тонны. Ливанская «Хезболла» во время подлета иранских ракет к Израилю начала синхронный обстрел из РСЗО, чтобы попытаться перегрузить израильскую ПВО «Железный купол».

Израилю активно помогали силы США и Великобритании, которые сбивали и перехватывали БПЛА и крылатые ракеты. По предварительным данным, ущерб на территории Израиля был «относительно ограниченным», учитывая масштабы атаки Ирана, сообщает CNN.

Массированный удар по Израилю в ночь на 14 апреля в Иране объявили ответом на ракетный удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Тогда погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе бригадный генерал сил «Кудс» Мухаммед Реза Захеди.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Израиль помогает Украине

17 ноября 2023 года стало известно, что Израиль потратил миллионы долларов на закупку неких «стратегических материалов» для Украины под давлением США.

«Под американским давлением Израиль недавно согласился финансировать закупку в виде „стратегических материалов“ для украинских боевых действий на миллионы долларов», — говорится в публикации издания Haaretz.

По данным журналистов, полученным из европейских дипломатических источников, к такому решению пришли после того, как администрация президента США Джо Байдена потребовала от Тель-Авива перестать ограничиваться исключительно гуманитарными поставками и расширить помощь Киеву, передав ему, в частности, системы ПВО.

Киев неоднократно запрашивал Тель-Авив в помощи создать систему ПВО аналогичную израильскому «Железному куполу». Однако представители Израиля и США указывали, что создание подобной системы для Украины и слишком дорого, и невозможно в нынешних военных реалиях.

В феврале 2024 года, однако, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что Тель-Авив рассматривает возможность передать Украине систему ПРО «Железный купол».

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