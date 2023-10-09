Израиль и сектор Газа: почему могут пострадать Украина и Зеленский

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Многие наблюдатели с удивлением констатировали наличие у боевиков ХАМАС современного вооружения. Причем в товарных количествах. Танков изначально у них, конечно, не было. Но современного стрелкового вооружения, разных типов гранатометов и противотанковых средств хватало. Более того, у них замечены были даже дроны, с которых вполне профессионально сбросили гранаты на израильских солдат.

Откуда оружие?

Многие наблюдатели с удивлением констатировали наличие у боевиков ХАМАС современного вооружения. Причем в товарных количествах. Танков изначально у них, конечно, не было. Но современного стрелкового вооружения, разных типов гранатометов и противотанковых средств хватало. Более того, у них замечены были даже дроны, с которых вполне профессионально сбросили гранаты на израильских солдат.

Давно шли разговоры о том, что оружие, валом ныне поставляемое на Украину западными странами, тонкими ручейками растекается по миру. И в первую очередь попадает на Ближний Восток, где на него всегда большой спрос. И, дескать, не зря украинские самолеты садились в Судане, который служил для украинских теневых торговцев своеобразным хабом.

А уж оттуда «игрушки» шли к разного рода вооруженным формированиям в соседних регионах. Уже появились утечки о якобы захвате израильтянами у группы хамасовцев гранатометов еще советского производства, которые, если судить по маркировке, были изъяты с одного из украинских военных складов в Мукачево. В интернете уже распространено видео, не котором боец ХАМАС благодарит украинцев за предоставленное вооружение. Более того, речь уже идет о гранатометах и минах, которые изначально было доставлены на Украину из арсеналов Польши, Чехии, Болгарии.

Так или иначе, но когда солдаты ЦАХАЛ доберутся в конце концов до основных складов противника, то они там смогут обнаружить много интересного.

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война в Израиле может утопить Джо Байдена

Понятно, что, если у бойцов ХАМАС будут обнаружены американские вооружения, которые поставлялись администрацией США на Украину, на политическом будущем Джо Байдена можно будет поставить крест. Вокруг выдвижения обвинений против него в том, что он своей недальновидной политикой и отсутствием должного контроля за судьбой поставляемого военного снаряжения нанес ущерб безопасности главного американского стратегического союзника на Ближнем Востоке, могут объединиться в конгрессе не только республиканцы, но и немалая часть демократов.

Правда, в Вашингтоне поспешили заверить Тель-Авив в своей полнейшей поддержке и обещали оказать срочную военную помощь. Причем вот парадокс: скорее всего, помощь эта будет выделена из средств, зарезервированных для Украины. По предварительным данным, речь может идти о сумме от 4,5 млрд до 8 млрд долларов. Так что, те вооружения, что Пентагон намеревался переправить на Украину, могут оказаться у Израиля. Такой вот бумеранг.

Киев в глубокой обороне

Кстати, представители Киева уже поспешили отмежеваться от возникшего конфликта и обвинить во всем Россию. Которая, дескать, нарушает правила, а потому мир погружается в хаос. Вывод — надо «резко ускорить поражение» России. Понять обиду Киева можно. Военное обострение на Ближнем Востоке отодвигает украинский конфликт на второй план, а для Зеленского — медийность была главным инструментом воздействия на мировое общественное мнение. К тому же придется делиться американской помощью с Израилем.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Хорошо известно, что в Киеве не любят правительство Биньямина Нетаньяху, которое фактически отказало в поставке танков и системы ПВО «Железный купол». И ограничилось только гуманитарными посылками.

В то же время прорыв бригад ХАМАС в города Израиля и гибель мирных граждан — это очень чувствительный удар по позициям премьера Нетаньяху. И если он уйдет, то еще неизвестно, как будет вести себя новое правительство. Быть может, оно вообще прекрати любую поддержку Киева, ведь и сейчас своих забот у Израиля хватает. А уж если выяснится, что у бойцов ХАМАС было украинское оружие, то тогда Зеленскому вообще туго придется.

Так что подробный анализ случившегося конфликта, который скоро будет сделан, может поколебать многое в этом мире.

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