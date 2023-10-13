Израиль и ХАМАС: победителя не будет, ничьей тоже

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течение 24 часов. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в своем заявлении.

Представитель организации отметил, что требование Израиля распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на ее объектах. Он также призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии в катастрофическую ситуацию».

Двойные стандарты Израиля

Израильско-палестинский конфликт продолжается уже более полувека, и теперь, кажется, Израиль решил покончить с ним раз и навсегда. Тактика выбрана простая — уничтожение сектора Газа. Израиль оправдывает себя тем, что предупреждает мирное население.

Да, предупреждение сделано (отметим, что обычно на войне этим никто не занимается). Но 1,1 млн человек должны покинуть Газу за сутки. Вдумайтесь, всего за сутки! Это 45 тысяч человек в час, 763 человека — каждую минуту, и более 12 человек — каждую секунду. А как только время выйдет, то...

Почему тактика Израиля не сработает

Желание Израиля уничтожить ХАМАС понятно. Ведь эта организация не признает Израиль как государство, а евреев не считает за людей. Сейчас, по некоторым оценкам, каждый двадцатый житель Газы так или иначе связан с ХАМАС. Но никто не задается вопросом: а как так вышло? Почему жители сектора с такой радостью шли в эту организацию? Возможно, дело в ужасных условиях, в отсутствии экономики и в обстановке взаимной ненависти?

Сейчас готовится большая атака на сектор Газа: ракеты, бомбы, все пойдет в ход. При этом Министерство обороны Израиля точно знает, что под Газой находятся катакомбы. И куда более крупные, чем под «Азовсталью». А мы помним, сколько людей там пряталось. Катакомб и подземных сооружений хватит в Газе на весь ХАМАС, но не на мирное население. Поэтому дома будут разрушены, в этом никто не сомневается. Но ХАМАС останется. А значит, своей цели Израиль не достигнет. По крайней мере, занимаясь только бомбардировками.

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

Израиль и ХАМАС: кто прав в конфликте

Возможно, на наших глазах происходит развязка одного из самых давних мировых конфликтов. Обе армии не видят в бойцах и населении друг друга людей. Одни на массовых мероприятиях расстреливают гражданских, а вторые усеивают город бомбами. Увы, это скорбная череда бесчеловечной жестокости.

И в нынешней ситуации ни ЦАХАЛ, ни ХАМАС не заслуживают одобрения. Огорчает огромное, я бы даже сказал, сумасшедшее количество мирных жертв, которое было и еще будет впереди.

Чем это кончится

На Ближнем Востоке развернулась мясорубка, и теперь никто не останется в стороне. Арабы не захотят смотреть на то, как родственный им народ уничтожают. Тут хорошо подходит высказывание бывшего чиновника отдела по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Ларри Джонсона: «Израильтяне напоминают того парня, который поджигает себе волосы, а затем пытается потушить огонь ударами молотка».

ЦАХАЛ выжигает население в надежде на страх. Но, боюсь, получит в ответ только большие потери и еще большую агрессию. В итоге победителя в этом конфликте просто не будет. Погибнут все.

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