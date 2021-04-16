Израиль и Греция подписали крупнейшее оборонное соглашение

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Власти Израиля и Греции подписали крупнейшее в данный момент соглашение в сфере обороны, которое включает создание международного центра лётной подготовки для греческих ВВС.

Сумма соглашения составляет около 5,5 миллиарда шекелей (около $1,7 млрд) и включает создание и эксплуатацию международного центра лётной подготовки для ВВС Греции компанией Elbit Systems в течение 22 лет, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны Израиля.

Уточняется, что центр подготовки планируется оснастить десятью учебно-тренировочными самолётами M-346 производства итальянской компании Leonardo. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, это соглашение «укрепит экономики Израиля и Греции», их партнёрство «будет углубляться на оборонном, экономическом и политическом уровнях».

Как писал NEWS.ru, присоединение США к переговорам о восстановлении ядерной сделки с Ираном вызвало сопротивление со стороны Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что это путь, который позволит Исламской Республике заполучить ядерный арсенал. Интересно, что соответствующие контакты в Вене почти совпали с прогремевшей в Красном море диверсией против иранского судна «Савиз». Её «авторство» СМИ присвоили израильским силам.