Израиль заявил о подготовке к наземной операции в секторе Газа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В настоящее время израильские военные уже ведут разного толка подготовку к наземной операции на территории сектора Газа. Однако пока руководство не давало команды о её проведении. Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, пишет РИА Новости.

По его словам, войска в дивизии «Газа» сейчас находятся на разных стадиях подготовки. В том числе, они получают инструкции руководства генерального штаба.

Но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся, — подчеркнул Конкрикус.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами.

Ранее Конрикус сообщил, что в течение нескольких дней армия Израиля поразила 600 военных целей на территории сектора Газа в ответ на выпуск по стране более 1,6 тысячи ракет со стороны приморского палестинского анклава.

По его словам, с начала эскалации конфликта страна в результате ракетных обстрелов потеряла одного военного и шесть гражданских лиц. Израиль же в ходе операций ликвидировал примерно 30 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад», включая несколько высокопоставленных руководителей.