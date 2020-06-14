Израиль делает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

https://static.news.ru/photo/92cb90ba-ae34-11ea-ab57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shadi Jarar'Ah/Global Look Press

Израильское поселение в честь президента США Дональда Трампа будет построено на спорных Голанских высотах. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что Израиль с 14 июня начинает реализацию «практических шагов» по созданию поселения.

Сегодня мы начнём практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом, — цитирует Нетаньяху ТАСС.

В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Документ предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. США также выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ считают, что планы израильского руководства по аннексированию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе и поставят крест на перспективе двугосударственного решения проблемы.