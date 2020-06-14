Израиль делает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израильское поселение в честь президента США Дональда Трампа будет построено на спорных Голанских высотах. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Отмечается, что Израиль с 14 июня начинает реализацию «практических шагов» по созданию поселения.
Сегодня мы начнём практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом, — цитирует Нетаньяху ТАСС.
В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Документ предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. США также выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.
Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ считают, что планы израильского руководства по аннексированию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе и поставят крест на перспективе двугосударственного решения проблемы.