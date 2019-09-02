Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство продолжит действовать против «угрозы высокоточных ракет» и обеспечивать безопасность граждан страны.
Мы действовали вчера решительно и ответственно. Мы поддерживали безопасность наших граждан и мир наших солдат, — сказал политик.
По информации Yedioth Ahronoth, Израиль возвёл противодействие производству высокоточных ракет в Ливане в ранг одной из главных задач нацбезопасности страны.
Как ранее писал News.ru, израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию.