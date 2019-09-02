https://static.news.ru/photo/ad6fe870-cd9e-11e9-91b6-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство продолжит действовать против «угрозы высокоточных ракет» и обеспечивать безопасность граждан страны.

Мы действовали вчера решительно и ответственно. Мы поддерживали безопасность наших граждан и мир наших солдат, — сказал политик.

По информации Yedioth Ahronoth, Израиль возвёл противодействие производству высокоточных ракет в Ливане в ранг одной из главных задач нацбезопасности страны.

Как ранее писал News.ru, израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию.