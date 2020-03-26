https://static.news.ru/photo/7f8817f2-6f4c-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Ограничительные меры, введённые властями различных государств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, затронули в той или иной степени примерно половину жителей Земли.

В 41 стране мира как минимум 3 млрд человек соблюдают изоляционный режим, причём более половины из них находятся в условиях жёсткого карантина. В по меньшей мере 35 государствах до конца марта будут закрыты школы, во многих странах действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, передаёт Sky News.

Телеканал отмечает, что в Китае, откуда началось распространение COVID-19 по миру, ограничения постепенно снимают из-за практически полного отсутствия новых случаев заражения. В то же время под карантин попали значительные районы Западной Европы.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение транспортного сообщения не уничтожат коронавирусную инфекцию, но выиграют время для учёных и врачей, писал NEWS.ru.