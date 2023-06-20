«Изолировали сами себя»: политолог заявил о потере США статуса гегемона Политолог Перла заявил о потере США статуса гегемона из-за украинского конфликта

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Украинский конфликт и попытки противостоять России обернулись для США потерей статуса гегемона, заявил политический обозреватель Андрей Перла. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что до начала специальной военной операции на Украине, которую проводит Россия, США оставались «первой державой».

С чем мы сталкивались до этого? С тем, что Соединенные Штаты Америки — это первая держава человечества. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ситуацию, когда противник попытался разрушить и изолировать Россию, а вместо этого изолировал сам себя, — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Европейский союз противопоставляет население США и стран Запада остальным государствам, когда говорит о миллиарде своих граждан. При этом в мире есть еще семь миллиардов жителей, в том числе в России, Китае, Индии и Бразилии, отмечает Перла.

Политический обозреватель также уточнил, что президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) акцентировал внимание на потере противниками России своей репутации. Кроме того, лидер государства заявил о развитии страны в минимальных условиях инфляции. Перла заключил, что отделить экономическую часть выступления президента от политической нельзя: успехи указывают на то, что Западу и США не удалось разрушить страну, вместо этого Россия приобрела еще большую стабильность.

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он отметил, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию.