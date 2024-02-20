Американец признался в убийстве и изнасиловании студентки в Германии Изнасиловавший студентку в Германии американец хранил детскую порнографию

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Суд в Германии рассматривает уголовное дело в отношении 31-летнего американского туриста Троя Болинга, обвиняемого в нападении на двух студенток в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, сообщает Daily Mail. По данным следствия, он изнасиловал и убил одну из девушек, а вторую сбросил со склона. В ходе заседания мужчина признал вину в содеянном.

Болинг признался не только в изнасиловании, убийстве и покушении на убийство, но и в хранении детской порнографии. В ходе заседания также выяснилось, что он записывал свои действия на камеру. От дополнительных комментариев мужчина отказался.

Инцидент произошел в июне 2023 года. По версии следствия, Болинг встретил 21-летнюю Еву Лю и 22-летнюю Келси Чанг на пешеходной тропе в ущелье у замка Нойшванштайн в юго-западной Баварии. Он заманил девушек в безлюдное место и напал на Лю. Чанг попыталась отбить подругу, но Болинг сбросил ее со склона.

Затем он изнасиловал Лю, находившуюся в бессознательном состоянии. Закончив, мужчина сбросил девушку со склона вслед за подругой. Медикам удалось спасти лишь Чанг.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах 61-летний мужчина изнасиловал 80-летнюю туристку из Канады, страдающую от болезни Альцгеймера. Злоумышленнику, согласно законам страны, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.