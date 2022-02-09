Изменить рынок одной презентацией: 15 лет назад Джобс представил iPhone

15 лет назад Стив Джобс выступил с исторической презентацией первого в мире iPhone. Джобс описывал устройство как «широкоэкранный iPod с сенсорным управлением», «революционный мобильный телефон» и «прорыв в интернет-коммуникации». На этих трех столпах и базировалась презентация. Джобс в шутливой форме говорил, что Apple собирается заново изобрести телефон и его видение того, как будут использоваться смартфоны применимо и к сегодняшним реалиям спустя 15 лет. Новые iPhone и другие смартфоны, хоть и шагнули далеко вперед по своим возможностям, но они все еще строятся на тех же принципах, о которых говорил Джобс в своей презентации.

Революция в стиле Apple

Apple не была первой компанией, которая задумала выпустить смартфон. За несколько месяцев до выхода iPhone компания LG выпустила свою модель — Prada, разработанную в коллаборации с итальянским домом высокой моды. Устройство имело 3 физические кнопки для отклонения и принятия вызовов, а также для возврата на домашний экран. Все остальные действия осуществлялись посредством прикосновения к самому дисплею. Провал телефона LG перед iPhone был обусловлен слабостью возможностей операционной системы, которая по своему функционалу больше напоминала другие популярные на тот момент телефоны. Тем не менее LG заявляла , что Apple украли их задумку.

Первые дизайны будущего хита Apple действительно больше напоминали мультимедийное устройство iPod. Половину дисплея занимало то же самое колесо управления, которое теперь находилось на самом экране. iPhone в некотором роде изначально и должен был быть новой версией iPod, которая могла звонить. Уже позже фокус сместился на то, чтобы превратить iPhone в нечто более грандиозное.

Это был обычный компьютер, который всегда был подключен к сети и находился у вас в кармане. Мы наблюдали массовое использование как iPod, так и мобильных телефонов того времени, и знали, что люди будут носить и использовать только одно устройство, куда бы они ни пошли, — говорил Тони Фаделл, один из старших руководителей, стоящих за первыми iPod и iPhone.

Несмотря на многие инновации в iPhone, Стив Джобс сам не мог предположить какие новые витки рынка смартфонов проявятся в будущем, благодаря его творению.

В некотором роде встроенная навигация и App Store привели к появлению Uber и приложений доставки, камера вместе с большим дисплеем способствовали появлению Instagram, а революционная для того времени функция сенсорного ввода multi-touch позволила рынку игр на мобильных устройствах достигнуть новых высот.

Сама Apple изначально не делала ставку на сторонние приложения и программы. App store появился лишь через год после запуска телефона. В глазах Джобса основной функцией нового iPhone была возможность совершать звонки в более простой и удобной манере. Синхронизация контактов, фильтрация голосовой почты, легкость набора номера через сам дисплей. Мысли о глобальных возможностях использования на устройстве разного рода приложений от сторонних разработчиков тогда еще не было. Смотря презентацию сейчас и зная о реальных возможностях iPhone, презентация Джобса в некоторой мере может даже выглядеть так будто устройство было недооценено.

Когда Джобс в презентации начал говорить о “убойном приложении”, он имел в виду именно звонки.

Стив был очень разборчив. Первой задачей этой штуки было совершать и принимать телефонные звонки, и все, чем мы могли отвлечь от этого основного опыта, было бы огромным провалом, — говорил один из старших разработчиков проекта Энди Гриньон.

Влияние инноваций iPhone на рынок технологий и развлечений сложно переоценить. Наличие в телефоне камеры и широкоформатного дисплея постепенно попросту свели на нет компании специализирующийся на производстве карманных камерных устройств, а технология NFC, которая развила мобильный банкинг не была бы доступна если бы смартфоны не захватили рынок. Принципы заложенные в первом смартфоне от Apple и дальнейший выход App store превратили телефоны из устройства для звонка в швейцарский нож с множеством возможностей. Отныне смотреть фильмы, играть в игры, фотографировать и общаться можно было с одного устройства, да еще и с удобным большим экраном. Уже тогда многие понимали революционность девайса и перед электронными магазинами выстраивалась очередь с палатками, которая наблюдала за таймерами, оформленными в виде гигантский iPhone.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что могло пойти не так

Как и почти любая история успеха, путь Джобса и выпуск его iPhone также сопровождался сложностями и мог закончиться так и не начавшись. После презентации устройства выходили и критические статьи, в которых говорилось о том, что идея с iPhone провалится. Среди минусов упоминались хрупкость дисплея, который может запросто треснуть в кармане, неудобство виртуальной клавиатуры, сложность интерфейса, а также жизнь батареи.

Еще в 2006 году прототип будущего хита находился в плачевном состоянии. Устройство не выполняло даже малую часть функций, которые были представлены на презентации. Джобс сказал своим разработчикам, что у них “все еще нет продукта” и отправил команду готовить iPhone к его звездному часу. Джобсу также было важно сохранять полный контроль над дизайном и производством устройства. В 2005 году Apple достигла соглашения с AT&T, который стал эксклюзивным поставщиком смартфона компании. В обмен на это AT&T субсидировала каждую модель на $300 для того, чтобы снизить итоговую цену для потребителя.

Даже крупные игроки индустрии вроде Microsoft скептически относились к будущему устройству.

Нет никаких шансов, что iPhone получит какую-либо значительную долю рынка. Никаких шансов. Это субсидируемый товар за 500 долларов. Они могут заработать много денег. Но если вы на самом деле посмотрите на 1,3 миллиарда проданных телефонов, я бы предпочел, чтобы наше программное обеспечение было в 60%, 70% или 80% из них, чем 2% или 3%, которые Apple может получить, — говорил на тот момент глава Microsoft Стив Балмер.

Позже в 2016 году он признается, что был неправ и скажет что Microsoft слишком поздно начала заниматься смартфонами.

Как уже упоминалось, даже спустя некоторое время после выхода устройства Джобс скептически относился к приложениям от сторонних разработчиков. На смартфоне было доступно 16 предустановленных программ, добавить к которым что-то еще было нельзя. По его мнению если кто-то хотел создать стороннее приложение для iPhone, то он мог сделать его для встроенного браузера устройства — Safari.

И знаете что? Вам не нужен SDK (Software development kit)! Если вы знаете, как писать приложения, используя самые современные веб-стандарты, то вы можете создавать потрясающие приложения для iPhone уже сегодня. Итак, разработчики, мы думаем, что у нас есть для вас очень приятная история. Вы можете начать создавать свои приложения для iPhone уже сегодня, — говорил Джобс, подталкивая разработчиков к созданию приложений на основе браузера.

Но когда люди начали искать возможности для взлома iPhone и установки сторонних программ, компанией было принято решение начать разработку App store. Старший вице-президент компании Бертран Сарле написал Джобсу с предложением позволить пользователям скачивать сторонние программы. Предложение Сарле состояло из четырёх пунктов, в которых он акцентировал внимание на важности обеспечить цифровую безопасность своих клиентов при запуске App store. Ответ Джобса был краток. Он дал свое согласие и сказал, что все должно быть готово к 15 января 2008 года, когда должен был состояться следующий Macworld.

Bertrand Serlet to Steve Jobs: "Fine, let's enable Cocoa Touch apps"



October 2, 2007 pic.twitter.com/9aTxmjgkRS — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 3, 2021

Если бы Джобс оказался от этого предложения, то будущее iPhone могло оказаться другим.