Изменение плана Трампа о сокращении войск в ФРГ не исключают в Белом доме

https://static.news.ru/photo/4f8d5ed2-b0eb-11ea-a5cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Kyle Talbot/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отказалась уточнять, возможен ли пересмотр плана президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из ФРГ. О таком решении на брифинге 17 июня её спросили журналисты, предположив, что Берлин может увеличить расходы на оборону, как согласовано в НАТО.

Я бы не забегала вперёд президента с выработкой такого решения, — цитирует Макинэни ТАСС.

Она добавила, что Трамп уже объяснял своё намерение сократить количество войск в Германии, и повторила требование президента к Берлину насчёт размера трат на военные нужды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны США старательно затягивает процесс сокращения своего военного присутствия в Германии, о котором заявил президент страны Дональд Трамп. По его плану немецкую землю должны покинуть почти 10 тысяч американских военнослужащих из 34,5 тысячи ныне там присутствующих. При этом в Пентагоне пожеланий главы государства фактически не замечают.